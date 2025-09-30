Am Dienstagvormittag ist es zu einem schweren Unfall auf der A2 bei Hohenwarsleben gekommen. Ein Lkw-Fahrer war in einem Baustellenbereich in ein Stauende und einen anderen Lkw gekracht. Dabei wurde er schwer verletzt.

Hohenwarsleben. – Am Dienstagvormittag hat sich auf der A2 in Höhe Hohenswarsleben (Landkreis Börde) in Fahrtrichtung Hannover gegen 10.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 30-Jähriger Lkw-Fahrer im Bereich einer Baustelle in das Ende eines Staus gekracht. Demnach hatte der Lkw-Fahrer den Stau offenbar zu spät erkannt und war direkt auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren.

Durch den Aufprall sei der 30-Jährige in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann befreien.

Im Anschluss habe er das Fahrzeug selbstständig verlassen können und sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber sei nicht zum Einsatz gekommen.

Laut Polizei sei der aufgefahrene Lkw nicht mehr fahrbereit gewesen und habe abgeschleppt werden müssen. Der Fahrer des zweiten Lastwagens sei unverletzt geblieben und habe seine Fahrt nach Abschluss der Unfallaufnahme fortsetzen können.

Der entstandene Sachschaden liege laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich. Der Verkehr werde aktuell einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.