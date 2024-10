Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen: Ein faustgroßer Gegenstand ist am Samstag von einer Brücke über der A2 geworfen worden und hat das Dach eines Audi zertrümmert.

Bornstedt. Nachdem am Samstagnachmittag um 16.10 Uhr auf der A2 bei Bornstedt ein Gegenstand das Glasdach eines Autos zertrümmert hat, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Was ist passiert? Ein 38 Jahre alter Audi-Fahrer war laut Polizei mit einem zwölf Jahre alten Kind als Beifahrer auf der Autobahn in Richtung Berlin unterwegs, als plötzlich an einer Brücke bei Bornstedt ein Gegenstand auf sein Dach krachte. Der Mann habe sofort gebremst und sein Auto auf den Standstreifen gelenkt, wie es heißt. Dort habe er ein Loch im Glasdach seines Wagens bemerkt.

Gegenstand von A2-Brücke bei Bornstedt geworfen: Kind verletzt

Bei der Notbremsung wurde das zwölf Jahre alte Kind leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Außerdem hätten umherfliegende Glassplitter zwei weitere Autos beschädigt, die hinter dem Audi fuhren.

Die Polizei vermutet, dass das Audi-Dach durch einen „faustgroßen“ Gegenstand zerstört wurde, der zuvor von der Brücke bei Bornstedt geworfen worden war.

Nun bittet die Polizei Zeugen um Hilfe, die etwas zum Tathergang oder einem Tatverdächtigen wissen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0392/204720 bei den Beamten zu melden.