Burg/DUR/us. - Zu einem Unfall ist es am Montagmorgen auf der Autobahn 2 zwischen Theeßen und der Anschlussstelle Burg-Ost in Richtung Hannover gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach hat sich der Unfall auf dem rechten Fahrstreifen ereignet. Dort ist nach bisherigen Erkenntnissen ein Kleintransporter aus Berlin aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Anschließend soll sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen haben, über die Leitplanke geflogen und dort abseits der Fahrbahn zum Liegen gekommen sein.

Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf A2 bei Burg

Bei dem Unfall wurden der Fahrer und Beifahrer schwer verletzt. Polizei- und Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz.

Die Fahrbahn von Berlin kommend in Richtung Magdeburg war an der Unfallstelle teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Mittlerweile ist die Autobahn bei Burg wieder frei.