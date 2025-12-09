Ein Lkw ist auf der A2 bei Ostingersleben von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Grünstreifen umgekippt.

Lkw gerät auf der A2 ins Schlingern und bleibt auf dem Grünstreifen liegen

Auf der A2 bei Ostingersleben ist ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen.

Ostingersleben. - Auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin nahe Ostingersleben hat es am Montagabend einen Unfall mit einem Lkw gegeben, teilt die Polizei mit.

Angaben zufolge verlor der 50-jährige Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seine Sattelzugkombination. Das Fahrzeug sei daraufhin ins Schlingern gekommen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Lkw sei dann zur Seite gekippt und auf dem Grünstreifen liegen geblieben. Der 50-Jährige wurde durch den Unfall im Fahrerhaus eingeschlossen, teilt die Polizei mit.

Durch Helfer habe er die Kabine eigenständig und unverletzt verlassen können. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen auf der A2 gesperrt.