Wegen Sekundenschlaf ist ein Lkw auf der A14 nahe dem Parkplatz Dreihöhenberg von der Straße abgekommen und im Graben liegengeblieben.

Schönebeck. - Am Donnerstagmorgen hat es auf der A14 nahe dem Parkplatz Dreihöhenberg (Salzlandkreis) einen Unfall gegeben, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden, teilt die Polizei mit.

Laut den Angaben hatte der 46-jährige Lkw-Fahrer zuvor durch Sekundenschlaf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dadurch kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte in den Seitengraben und blieb auf der Seite liegen, so die Polizei zum Unfallhergang.

Unfall auf A14: Lkw-Fahrer muss von Feuerwehr befreit werden

Der Fahrer sowie sein 46-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Männer seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich. Der rechte Fahrstreifen ist wegen des Unfalls derzeit noch gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, wird es im Laufe des Tages wegen der Bergungsarbeiten zu weiteren Sperrungen kommen.