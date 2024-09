Auf der A14 ist ein Mann bei einem Unfall auf Höhe Lüderitz verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf der A14 in Sachsen-Anhalt hat sich ein Unfall ereignet.

Lüderitz. - Am Dienstag ist ein 24 Jahre alter Mann auf der A14 nahe der Abfahrt Lüderitz bei einem Unfall gegen 16.52 Uhr verletzt worden.

Laut Polizei war der Mann auf der Autobahn in Richtung Schwerin unterwegs und beabsichtigte auf Höhe der Abfahrt Lüderitz einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei habe er das bereits auf der linken Spur und auf gleicher Höhe fahrendes Auto eines 46 Jahre alten Mannes übersehen. Es sei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen. Dabei wurde der 24-Jährige leicht verletzt und im Anschluss in das Krankenhaus in Stendal gebracht, heißt es.

Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und seien durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden. Die A14 war laut Polizei ab der Abfahrt Dolle für etwa 30 Minuten gesperrt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer sei während der Unfallaufnahme über das Absperrmaterial gefahren, habe dies beschädigt und Unfallflucht begangen.