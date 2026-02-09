Unbekannte haben in Halberstadt am Sonntagmorgen einen 33-Jährigen an der Kreuzung Klusstraße/Rudolf-Diesel-Straße zusammengeschlagen und überfallen. Der Mann wurde dabei verletzt.

Halberstadt. – Am Sonntagmorgen ist es zwischen 5.40 Uhr und 6 Uhr an der Kreuzung Klusstraße/Rudolf-Diesel-Straße in Halberstadt zu einem Raub gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 33-Jähriger verletzt.

Demnach sei der Mann zu Fuß in Richtung Rudolf-Diesel-Straße unterwegs gewesen, als er an einer Bushaltestelle drei unbekannte Männer bemerkt habe. Diese hätten ihn in der Folge geschlagen, getreten und ihm Bargeld und Kopfhörer gestohlen.

Anschließend flohen die Täter in Richtung Hans-Neupert-Straße. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden werde auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Raub ein.

Die drei Tatverdächtigen werden von der Polizei so beschrieben:

1. Mann: gebrochenes Deutsch, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, südosteuropäischer Phänotyp, beige Jacke

gebrochenes Deutsch, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, südosteuropäischer Phänotyp, beige Jacke 2. Mann: etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, südosteuropäischer Phänotyp, dunkle Jacke

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, südosteuropäischer Phänotyp, dunkle Jacke 3. Mann: etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, nordafrikanischer Phänotyp, dunkle Jacke

Hinweise zur Tat oder zu den tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen. Hinweise könnten zudem online über das Elektronische Polizeirevier abgegeben werden.