Stendal/DUR. - In Uchtspringe im Landkreis Stendal hat am Freitagmittag ein Hund einem Postboten in den Arm und Nacken gebissen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach entwich der Hund aus einer Wohnung, lief auf den Postboten zu und griff ihn an. Der Mann sei durch die Bisse leicht verletzt worden.

Den Angaben zufolge wurde der Postbote vom Rettungsdienst versorgt. Im Anschluss habe er seine Arbeit fortsetzen können.