Als es mitten in der Nacht klopfte, ahnte eine Schönebecker Seniorin nichts Böses. Doch als sie öffnete, blickte sie plötzlich in den Lauf einer Pistole.

Drei maskierte und schwarz gekleidete Räuber haben eine Seniorin in ihrer Wohnung in Schönebeck mit einer Pistole bedroht und Bargeld und Unterhaltungselektronik gestohlen. Symbolbild:

Schönebeck (vs) - Eine 74 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in Schönebeck um ihr Bargeld gebracht worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach klopfte es zunächst am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr an der Wohnungstür in der Rosa-Luxemburg-Straße. Als die Frau die Tür öffnete, sollen drei Maskierte in die Wohnung eingedrungen sein und die Seniorin mit einer Pistole bedroht haben.

Die Räuber hätten in der Wohnung Hunderte Euro an Bargeld und Unterhaltungselektronik gestohlen, heißt es weiter von Seiten der Polizei. Anschließend seien die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung verschwunden.

So sollen die Verdächtigen ausgesehen haben:

zwischen 170 und 180 cm groß

schlank

schwarz bekleidet

sprachen Deutsch mit starkem Akzent

Nun sucht die Polizei dringlich nach Zeugenmeldungen und erbittet Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 03471-3790.