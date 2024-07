Ein Mann hat am Freitagnachmittag versucht, ein Blumengeschäft in Halberstadt zu überfallen. Dies gelang ihm nicht.

Mann raubt mit Waffe Blumenladen in der Rathauspassage am Holzmarkt aus: Warum er keine Beute macht

Halberstadt/DUR. - Am Freitag ist es gegen 16 Uhr zu einem versuchten Überfall in einem Blumengeschäft in der Rathauspassage am Holzmarkt in Halberstadt gekommen.

Der 33 Jahre alte mutmaßliche Täter habe unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstands versucht, Geld zu erpressen. Laut Polizei hatte der Mann außerdem noch ein Messer bei sich. Da die 46 Jahre alte Geschäftsinhaberin und ihre Mitarbeiterin lautstark um Hilfe riefen, ließ der 33-Jährige von seinem Vorhaben ab und stellte sich der Security, heißt es.

Die Geschäftsinhaberin habe sich leicht bei einem Sturz, als sie dem Täter aus dem Geschäft folgen wollte, verletzt. Der Beschuldigte sei widerstandslos durch Polizisten festgenommen worden. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass es sich bei dem pistolenähnlichen Gegenstand um eine Schreckschusspistole handelt.

Am Samstag sei der 33-Jährige in Untersuchungshaft gekommen und in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht worden.