Eine 70 Jahre alte Frau ist im Harz ausgeraubt worden. Die Polizei in Halberstadt sucht nun anhand von Täterbeschreibungen nach den Männern.

Frau in Halberstadt ausgeraubt: So sehen die Täter aus (Beschreibung im Text)

In Halberstadt ist eine Frau Opfer eines Raubüberfalls geworden.

Halberstadt. - Am Samstag gegen 15 Uhr haben bislang unbekannte Täter in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Halberstadt die Handtasche einer 70 Jahre alten Frau entwendet.

Laut Polizei war die Frau auf der Rudolf-Breitscheid-Straße aus Richtung Walther-Rathenau-Straße unterwegs, als sie in der Nähe eines Hinterhofes auf zwei aus der Stadtmitte kommende Männer traf.

Diese hielten die Seniorin unvermittelt fest, entwendeten ihre Handtasche und flohen anschließend in Richtung der Walther-Rathenau-Straße. In der Handtasche habe sich neben persönlichen Dokumenten ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag befunden, so die Polizei. Die Seniorin sei unverletzt geblieben, habe jedoch nach dem Überfall unter Schock gestanden.

Die Täter konnten unerkannt flüchten und werden wie folgt beschrieben:

männlich

circa 1,90 Meter groß

circa 20 bis 30 Jahre alt

schlanke Staturen

helle Hautfarbe

deutschsprechend mit Akzent

beide Täter trugen Jeans und schwarze Kapuzenpullover

Täter 1 trug eine schwarze Wollmütze und eine dunkle Jacke

Täter 2 hatte sehr kurze, dunkle Haare, keine Kopfbedeckung

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.