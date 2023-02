Auf der Bundesstraße 6 im Saalekreis ist am späten Mittwochabend ein Mann von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Halle (Saale)/DUR/mad - Ein Fußgänger ist am Mittwochabend auf der Bundesstraße 6 im Saalekreis bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann ist zunächst von einem Lkw erfasst worden und anschließend von mehreren Autos überrollt worden, so ein Sprecher der Polizei in Halle am Donnerstagmorgen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 22.30 Uhr zwischen Großkugel und der Anschlusstelle zur Autobahn 9 bei Schkeuditz. Warum der Mann zu Fuß auf der Bundesstaße unterwegs war, ist derzeit noch unklar. Bei dem Getöteten handelt es sich um einen Mann mittleren Alters aus Leipzig. Weitere Angaben zur Identität des Mannes machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.