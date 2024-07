Nach einem Unfall mit einem Biker auf der B246 bei Zerbst ist ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer am Samstagabend seinen schweren Verletzungen erlegen.

Schock-Unfall bei Zerbst: Motorradfahrer kracht in Radler - 65-Jähriger stirbt in Klinik

Tödlich: Auf der B246 nahe Zerbst ist ein Fahrradfahrer in einen Motorrad-Unfall verwickelt worden und gestorben.

Zerbst/DUR. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am späten Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 246 zwischen Reuden und Nedlitz bei Zerbst gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war zunächst ein 60 Jahre alter Motorradfahrer in Richtung Nedlitz unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Mann sei gestürzt und in einen aus der Gegenrichtung kommenden 65 Jahre alten Fahrradfahrer gekracht, heißt es.

Der Motorradfahrer kam leicht verletzt in eine Klinik. Der Radler wurde so schwer verletzt, dass er wenige Stunden nach dem Unfall im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag.