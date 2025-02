Landsberg. - Bei Arbeiten an einer Lkw-Hebebühne ist ein 56Jahre alter Mann am Dienstag gegen 15 Uhr in Landsberger Ortsteil Reinsdorf im Saalekreis ums Leben gekommen. Er wurde am Nachmittag unter einem Lkw eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Obwohl sofort versucht wurde, den Mann zu reanimieren, gelang es nicht, ihn zu retten. Er starb vor Ort, heißt es. Wie genau es zu dem Unfall in einer Werkstatt im Landsberger Ortsteil Reinsdorf kommen konnte, ist noch unklar.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache. Die Gewerbeaufsicht des Landesamts für Verbraucherschutz führte ebenfalls Untersuchungen durch.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Kräfte der Feuerwehr im Einsatz, so die Beamten.