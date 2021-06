Schneeberg - Ein 74 Jahre alter Mann ist nach einem Badeunfall in einem See tot aufgefunden worden. Der Mann schwamm am Sonntagnachmittag im Filzteich in Schneeberg (Erzgebirgskreis) und tauchte auf einmal nicht wieder auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Noch am selben Tag wurde der leblose Körper des Mannes aus dem See geborgen. Der Notarzt stellte den Tod des 74-Jährigen fest. (dpa)