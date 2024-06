Die Polizei fand am Montagmorgen drei Leichen in einem Haus im sächsischen Tirpersdorf. Der Täter hatte zuvor selbst die Polizei angerufen.

Tirpersdorf/DUR/dpa - Zu einer grausamen Tat ist es am Montagmorgen in der Birkenstraße in Tirpersdorf in Sachsen gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach meldete sich ein 28 Jahre alter Mann am frühen Montagmorgen bei der Polizei und gab an, seine Familie getötet zu haben. Die Beamten fanden in dem von ihm beschriebenen Einfamilienhaus drei Leichen. Dabei handelte es sich offenbar um die 85- und 84 Jahre alten Großeltern und die 59 Jahre alte Mutter des Anrufers.

Der nicht vorbestrafte Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Polizei ermittelt in dem Fall. Bislang ist nichts zu dem Tatmotiv oder den genauen Umständen der Tötungen bekannt.

„Es ist eine Tragödie“, sagte Ralph Six, Bürgermeister des rund 1350 Seelen-Ortes unweit von Oelsnitz am Montag. Dieses „schreckliche Ereignis“ habe niemand vorhergesehen, so etwas habe es hier in den vergangenen Jahrzehnten noch nie gegeben.

„Das war eine anerkannte Familie“, betonte Bürgermeister Six. Der Großvater sei lange Jahre Vorsitzender vom Fußballverein gewesen. Großeltern, Tochter und Enkel hätten zusammen in dem Haus gelebt, seines Wissens habe es keinerlei Anzeichen für Probleme gegeben.