Tangermünde/Rathenow/DUR. - Zu einem tödlichen Unfall ist es am Samstagnachmittag an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach war zunächst eine 20 Jahre alte Autofahrerin auf der Kreisstraße 1036 aus Richtung Tangermünde kommend in Richtung Hämerten unterwegs, als sie beim Abbiegen in Richtung Rathenow einen Moped-Fahrer übersah. Das Auto krachte im Einmündungsbereich zur B188 in das Motorrad. Der Moped-Fahrer kam aufgrund seiner schweren Verletzungen zuerst ins Krankenhaus, starb dort aber wenig später. Die 20-Jährige zog sich bei dem Unfall nur leichte Verletzungen zu.

Die Straße war nach dem Unfall über fünf Stunden voll gesperrt.