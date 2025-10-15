weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Blaulicht
    4. >

  4. Leiche gefunden: 85-jähriger Senior aus Tangermünde ist tot

Mann seit Montag vermisst Leiche gefunden: 85-jähriger Senior aus Tangermünde ist tot

Der seit Montag, dem 13. Oktober, vermisste 85-jährige aus Tangermünde ist tot.

Von DUR Aktualisiert: 17.10.2025, 09:29
Die Polizei in Tangermünde suchte seit Montag nach dem 85-jährigen Rentner.
Die Polizei in Tangermünde suchte seit Montag nach dem 85-jährigen Rentner. (Symbolfoto: dpa)

Tangermünde. – Es herrscht traurige Gewissheit: Der seit dem 13. Oktober vermisste 85-jährige Harro H. aus Tangermünde ist tot. Nach Angaben der Polizei wurde er leblos aufgefunden.

Details zur Todesursache sind noch nicht bekannt.

Der 85-Jährige hatte sein Haus am Montag in unbekannte Richtung verlassen.