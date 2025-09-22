Zu einem handfesten Streit ist es Freitagabend vor einem Supermarkt im Olvenstedter Scheid in Magdeburg gekommen. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt.

Vor einem Supermarkt in Magdeburg haben sich mehrere Personen geprügelt.

Magdeburg. – Am Freitag gegen 21 Uhr ist es vor einem Supermarkt im Olvenstedter Scheid in Magdeburg zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach eskalierte ein zunächst verbaler Streit zwischen den Beteiligten zu einer Prügelei. Bei der Auseinandersetzung zwischen den Gruppen, die jeweils aus vier Personen bestanden, soll auch Pfefferspray und ein Messer zum Einsatz gekommen sein.

Mann wird bei Prügelei in Magdeburg mit Messer verletzt

Dabei sei ein 26-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Er habe Schnitt- sowie Stichverletzungen erlitten und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Vier weitere Personen, die auch bei der Prügelei verletzt wurden, kamen ebenfalls in die Klinik. Zu den Hintergründen des Streits liegen noch keine Informationen vor, so die Polizei weiter.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/ 546 32 95 bei der Polizei Magdeburg zu melden.