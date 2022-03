Am Dienstag (8. März) hat ein Haus in Süplingen im Landkreis Börde gebrannt. Der Hausbesitzer (69) war schon aus dem brennenden Einfamilienhaus hinausgelaufen, als er dann jedoch wieder hineinging.

In Sülplingen im Landkreis Börde hat ein Einfamilienhaus gebrannt.

Süplingen (vs) - Bei einem Wohnhausbrand in Süplingen (Ortsteil der Stadt Haldensleben) im Landkreis Börde ist am Dienstagvormittag (8. März) eine Person ums Leben gekommen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Einfamilienhaus im Ortskern von Süplingen im Vollbrand. Augenzeugen berichten, dass sich Anfangs eine Frau und ein Mann aus dem brennenden Gebäude retten konnten.

So schilderte eine Nachbarin, dass der Hausbesitzer mit einer brennenden Decke ins Freie lief. „Mein Mann ist noch mit einem Feuerlöscher losgemacht, dass hat aber nicht viel gebracht. Ich habe die Feuerwehr angerufen und mich um die Frau gekümmert. Sie ist jetzt im Krankenhaus", so die Nachbarin.

Die Rauchentwicklung in Süplingen im Landkreis Börde ist enorm. Foto: Matthias Strauß

Laut Polizei soll der Mann dann wieder in das brennende Haus zurückgekehrt sein. Wie die Polizei Haldensleben weiter bestätigte, kam er dabei ums Leben. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Brand ist unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser konnte verhindert werden.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach bisher vorliegen Erkenntnissen gehen die Ermittler jedoch von einem technischen Defekt aus. Die Ehefrau des Verstorbenen wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Haus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Eine Information zur Höhe des Sachschadens liegt momentan noch nicht vor.