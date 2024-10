Gewalt unter Migranten Stühle und Blumenkübel fliegen: Verletzte bei Massenschlägerei in Magdeburg

Nach einer Massenschlägerei in Magdeburg sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Mindestens zehn Personen sollen am Freitagabend aufeinander losgegangen sein. Eine Person wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankhaus gebracht.