Stich in die Schulter! 80-Jähriger bei brutaler Attacke in Magdeburg verletzt

Magdeburg. - Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagabend in Magdeburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausgeartet. Dabei wurde ein 80-Jähriger mit einem Gegenstand attackiert, wie es von der Polizei heißt.

Laut den Angaben hatte es gegen 21.15 Uhr in der Salvador-Allende-Straße zunächst eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem 80-Jährigen und einem Unbekannten gegeben.

Der Fremde habe dem Opfer eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht und den Hund des 80-Jährigen getreten, so die Polizei. Darauf stach der Täter mit einem Gegenstand in die Schulter. Danach flüchtete der Mann.

So wird der Täter beschrieben:

männlich

circa 30 bis 35 Jahre

deutsch

heller Pullover, helle Hose

weiße Schuhe

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.