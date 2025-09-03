Streit eskaliert Stich in die Schulter! 80-Jähriger bei brutaler Attacke in Magdeburg verletzt
In Magdeburg ist es in der Salvador-Allende-Straße am Dienstagabend zu einer schweren Attacke auf einen 80-Jährigen gekommen. Er wurde von einem unbekannten Täter angegriffen und verletzt.
Magdeburg. - Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagabend in Magdeburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung ausgeartet. Dabei wurde ein 80-Jähriger mit einem Gegenstand attackiert, wie es von der Polizei heißt.
Laut den Angaben hatte es gegen 21.15 Uhr in der Salvador-Allende-Straße zunächst eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem 80-Jährigen und einem Unbekannten gegeben.
Der Fremde habe dem Opfer eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht und den Hund des 80-Jährigen getreten, so die Polizei. Darauf stach der Täter mit einem Gegenstand in die Schulter. Danach flüchtete der Mann.
So wird der Täter beschrieben:
- männlich
- circa 30 bis 35 Jahre
- deutsch
- heller Pullover, helle Hose
- weiße Schuhe
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.