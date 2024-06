Nach einem verdächtigen Anrufs am Mittwochmittag wurde das Berufsschulzentrum in Stendal komplett geräumt. 50 Polizisten waren im Einsatz. Die Gefahrenlage ist laut Polizei vorüber, das Gelände bleibt trotzdem vorerst gesperrt.

Stendal/DUR. - Am Mittwochmittag gegen 13 Uhr hat es Hinweise auf eine mögliche Gefahrenlage am Berufsschulzentrum (BSZ) in Stendal gegeben. Das teilte die Plizei mit.

Demnach ging ein verdächtiger Anruf ein. Daraufhin informierte die Berufsschule die Polizei und begann mit der Räumung des Gebäudes.

Die Polizei war den Angaben zufolge mit mehr als 50 Beamten vor Ort und durchsuchte die Schule. Zusammen mit der Schulleitung seien die Schüler an ihre Eltern übergeben worden.

Nach jetzigem Ermittlungsstand sei nicht von einer "Ernsthaftigkeit der Bedrohung" auszugehen, teilte die Polizei mit. Es gab keine Verletzten.