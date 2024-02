Gefahr für hohe Fahrzeuge In Thüringen unterwegs? A71 wegen Sturm für Lkw und Wohnwagen gesperrt

In Thüringen ist die Autobahn 71 für Lkw, Wohnwagen und andere hohe Fahrzeuge gesperrt. Diese Umleitungen gelten für betroffene Fahrer, die in Thüringen von Erfurt in Richtung Suhl unterwegs sind.