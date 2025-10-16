In einem Regionalexpress ist eine Frau von einem Mann sexuell belästigt worden. Am Bahnhof in Magdeburg-Buckau wurde er von Bundespolizisten gestellt.

Magdeburg. – Wegen eines Falles von sexueller Belästigung in einem Regionalexpress ist die Bundespolizei am Mittwochnachmittag zum Bahnhof Magdeburg-Buckau gerufen worden.

Demnach hatte sich ein 43-Jähriger in Schönebeck im Zug neben eine Frau gesetzt und seinen Arm auf die Rückenlehne ihres Sitzes gelegt.

Während der Fahrt sei der Mann wiederholt bewusst nahe an die Frau herangerückt und habe sie am Rücken sowie am Po berührt. Die Frau habe daraufhin die Zugbegleiterin informiert.

Nach sexueller Belästigung: 43-Jähriger bedroht Frau

Die hinzugerufene Bundespolizei habe die Frau und den Mann am Bahnhof Magdeburg-Buckau angetroffen und ihre Identitäten festgestellt. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 43-Jährige die Frau in obszöner Weise und bedrohte sie, so die Polizei zu dem Vorfall.

Bei der Überprüfung der Personalien habe die Polizei zudem festgestellt, dass gegen den Mann ein Beförderungsausschluss der Deutschen Bahn bestand.

Nun muss er sich wegen sexueller Belästigung, Hausfriedensbruchs, Beleidigung, Bedrohung sowie Belästigung der Allgemeinheit verantworten.