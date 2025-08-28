Rote Ampel übersehen Frau schwer verletzt! 70-Jähriger fährt in Stendal Fahrradfahrerin um
Bei einem Unfall in Stendal ist eine 59-Jährige schwer verletzt worden. Ein 70-jähriger Autofahrer hatte zuvor eine rote Ampel übersehen.
Aktualisiert: 28.08.2025, 15:35
Stendal. – Bei einem Unfall in Stendal ist am Donnerstag nach Angaben der Polizei eine Radfahrerin schwer verletzt worden.
Ein 70-Jähriger sei mit seinem Auto in Richtung Arneburger Straße gefahren. An einer Ampel habe eine 59-Jährige mit ihrem Fahrrad die Bismarckstraße überqueren wollen. Die Ampel sei grün gewesen. Der Autofahrer übersah sein rotes Licht und die Radfahrerin, so die Polizei.
Die 59-Jährige sei gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.