Seit Montag vermisst: 17-Jährige aus Schlotheim in Thüringen verschwunden

Die Polizei in Thüringen sucht seit Montag nach einer verschwundenen 17-Jährigen. Wer hat die junge Frau gesehen oder weiß, wo sie sich aufhalten könnte.

Nordhausen/DUR/mad - Seit Montag wird die 17-jährige Sinda D. aus Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) in Thüringen vermisst. Wie die Polizei mitteilt, verschwand die Jugendliche am 20. Juni 2022 gegen 15 Uhr aus einer Jugendeinrichtung in Schlotheim.

Die Gesuchte ist 1,73 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie trägt dunkelbraune, schulterlange Haare und wirkt sehr gepflegt. Zuletzt war sie mit einer knöchellangen Jeanshose, weißen Turnschuhen und einer schwarzen Kurzjacke bekleidet. Sinda D. hat einen schwarz, grauen Rucksack mit der weißen Aufschrift "Niki" und eine kleine Sporttasche in verschiedenen Grüntönen bei sich. Zudem hat Sinda ein auffälliges Nasenpiercing.

Laut Polizei hält sich die gesuchte 17-Jährige vermutlich im Raum Mühlhausen auf. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, zu melden.