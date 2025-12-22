Bei einer handfesten Auseinandersetzung in Salzwedel ist ein Mann schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach drei Mitbeteiligten der Schlägerei.

Bei einer handfesten Auseinandersetzung in Salzwedel ist ein Mann schwer verletzt worden.

Salzwedel. - Vor dem Neuperver Tor in Salzwedel ist ein Mann bei einer Schlägerei in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatte es vor einer Musikkneipe einen handfesten Streit zwischen mehreren Personen gegeben. Eine genaue Anzahl der beteiligten Personen liegt nicht vor. Im Zuge dieser Auseinandersetzung sei ein 40-Jähriger schwer verletzt worden.

Mann nach Schlägerei schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Er sei zur Behandlung ins Altmarkklinikum gebracht worden. Durch Zeugenhinweise konnte ein tatverdächtiger 19-Jähriger vor Ort gestellt werden, so die Polizei weiter.

Allerding hätten drei weitere, bisher unbekannte, südeuropäisch aussehende Personen auf den schwerverletzten Mann eingewirkt, nach denen die Polizei nun sucht.

Zur Körpergröße, Alter, Geschlecht sowie Kleidung könne bisher keinerlei Aussagen gemacht werden.