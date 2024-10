Zwei Schiffe sind im Mittellandkanal bei Bülstringen miteinander kollidiert. Was bislang bekannt ist.

Bülstringen. - Zwei Schiffe sind am späten Montagmorgen nahe Bülstringen im Mittellandkanal der Elbe kollidiert, wie die Polizei meldet.

Demnach war zunächst ein Schubschiff mit zwei leichten, antriebslosen Wasserfahrzeugen (Leichtern) auf dem Mittellandkanal aus Richtung Haldensleben in Richtung Niedersachsen unterwegs, als die Ruderanlage des Schubschiffs ausfiel. Als sich das Gefährt auf Höhe eines Güterschiffs befand, das gerade entladen wurde, sei es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen gekommen. Dabei seien die Schiffe im Bugbereich zu Schaden gekommen, Menschen seien aber nicht verletzt worden, heißt es.

Das Güterschiff müsse in einer Werft repariert werden, so die Beamten weiter. Das Schubschiff konnte seine Fahrt nach Reparatur der Ruderanlage fortsetzen. Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall.