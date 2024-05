Mann aus Staßfurt in lebensbedrohlicher Lage? Wer hat ihn gesehen? (Foto im Text)

In Staßfurt wird ein Mann vermisst.

Staßfurt/DUR. - Die Polizei des Salzlandkreises sucht nach dem 42-jährigen Arnd K. aus Staßfurt.

Der Mann verließ laut den Beamten am Sonntag in den Morgenstunden sein gewohntes Lebensumfeld und gilt seit diesem Zeitpunkt als vermisst. Arnd K. leide unter einer psychischen Erkrankung. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer lebensbedrohlichen Lage befinde.

Vermisster Mann aus Staßfurt: Polizei hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung

So sieht der vermisste Mann aus Staßfurt aus. Foto: Polizei Salzlandkreis

So wird der Vermisste beschrieben:

1,86 Zentimeter groß

rund 75 Kilogramm schwer

schlanke Figur/Statur

kurze braune Haare

zwei schwarze "Tunnel"-Ohrringe

schwarzer Nike-Trainingsanzug und silberfarbene Uhr

Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis telefonisch unter der 03471/3790 entgegen.