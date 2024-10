Der Keller eines Mehrfamilienhauses in Egeln im Salzlandkreis hat am Donnerstag in Flammen gestanden. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein Schaden von 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Die Feuerwehr hat am frühen Donnerstagmorgen einen Kellerbrand in Egeln gelöscht.

Egeln. - Am frühen Donnerstagmorgen ist es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Halberstädter Straße in Egeln (Salzlandkreis) gekommen. Beim Eintreffen der Polizei waren bereits alle Bewohner des Hauses und des Nachbarhauses aus den Wohnungen gebracht worden, heißt es.

Laut Polizei konnte der Brand von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand, drei Kinder seien durch den Rettungsdienst untersucht und anschließend wieder an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden, heißt es weiter.

Brand in Egeln: Familie muss bei Bekannten unterkommen

Bis auf eine Familie seien im Anschluss alle Bewohner in die Wohnungen zurückgekehrt. Die betroffene Familie sei bei Bekannten untergekommen.

Nun habe die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort im Keller sei beschlagnahmt worden. Der entstandene Schaden wurde vorerst auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.