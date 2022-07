Mann stiehlt Käse im Wert von 2.000 Euro auf Kunsthandwerkermarkt

Neschwitz/dpa - Ein 33-Jähriger hat auf einem Kunsthandwerkermarkt in Neschwitz in der Oberlausitz rund 200 Stücke Käse gestohlen. Der Mann habe an einer Kühlvitrine zugegriffen und Käse im Wert von rund 2000 Euro gestohlen, teilte die Polizei am Montag mit.

An anderen Ständen nahm er demnach noch Holzskulpturen und Kunstgegenstände mit. Zeugen hatte ihn am Sonntagmorgen bei den Diebstählen beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten einen großen Teil der Beute, die insgesamt einen Wert von 3000 Euro hatte. Gegen den Mann wird wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall ermittelt.