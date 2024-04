Brand in Dachziegelfabrik: In Groß Ammensleben fing plötzlich eine Maschine Feuer.

Groß Ammensleben/DUR. - Zu einem Brand ist es am Dienstagnachmittag in einem Dachziegelwerk in der Magdeburger Straße in Groß Ammensleben in der Börde gekommen. Dies meldet die Polizei.

Demnach hatte dort eine Verpackungsmaschine während des laufenden Betriebs plötzlich Feuer gefangen. Der Grund: Offenbar kam eine Palette mit fertigen Produkten zu nah an die Wand eines Ofens. Dadurch seien plötzlich Flammen aus der Maschine geschlagen, die durch einen starken Winddurchzug in der Halle weiter entfacht worden seien.

Die Feuerwehr Groß Ammensleben war mit 37 Kameraden vor Ort. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von 100.000 Euro.