Rebellisches Pferd legt Verkehr auf der A4 lahm

Wilsdruff/MZ - Ein rebellisches Pferd hat am Sonntagmorgen für rund eine Stunde den Verkehr auf der A4 zwischen Dresden und Chemnitz lahmgelegt. Laut Polizei wollte eine 25-Jährige das Tier im Anhänger transportieren, merkte jedoch plötzlich, dass das Pferd unruhig wurde und im Anhänger umkippte.

Die Frau hielt am Straßenrand an und eilte zu ihrem Pferd. Doch als sie die Tür des Anhängers öffnete, versuchte das Tier zu fliehen. Lediglich eine Leine verhinderte die Flucht. So konnte die 25-Jährige den Vierbeiner wieder unter Kontrolle bringen, das Pferd weigerte sich aber kategorisch, wieder in den Anhänger zu steigen.

Die alarmierte Polizei sperrte schließlich die Autobahn, so dass die Frau das Pferd zu Fuß von der Autobahn führen konnte. Ein Beamter fuhr derweil das Auto samt Anhänger weg. Anschließend konnte die Strecke wieder freigegeben werden.