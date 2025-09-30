Polizei sucht Zeugen Mit vorgehaltener Waffe! Unbekannter bedroht bei Norma in Blankenburg Verkäuferin raubt Bargeld
Am Montag hat ein Maskierter den Norma in der Karl-Zerbst-Straße in Blankenburg überfallen. Mit vorgehaltener Waffe forderte er von einer Verkäuferin Bargeld.
Blankenburg. – Am Montagabend ist es in der Karl-Zerbst-Straße in Blankenburg zu einem schweren Raubüberfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein bislang unbekannter Täter gegen 19.45 Uhr einen Lebensmittelmarkt betreten und unter Vorhalt einer Waffe Bargeld gefordert haben.
Im Kassenbereich habe der Mann eine Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht und sie aufgefordert, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Die Angestellte sei der Forderung nachgekommen. Mit einer Beute im mittleren dreistelligen Bereich habe der Täter den Markt anschließend verlassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet.
Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Der Täter werde wie folgt beschrieben:
- männlich
- circa 18 Jahre alt
- zwischen 1,70m und 1,80m groß
- europäischer Phänotyp
- sprach akzentfreies Deutsch
- trug schwarze Kleidung, Handschuhe und ein Tuch vor dem Gesicht
Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03915461010 oder in jeder anderen Dienststelle entgegen.