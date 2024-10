Am Dienstag versuchte ein unbekannter Täter einer Frau ihren Rucksack in der Lübecker Straße zu klauen. Als dies schief ging, ergriff er die Flucht.

Unbekannter versucht Frau in Magdeburg auszurauben - so sieht der Täter aus

Versuchter Raub in Magdeburg

Ein unbekannter Täter versuchte am Dienstag, einer Frau ihren Rucksack zu klauen.

Magdeburg. - Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 5.30 Uhr in der Lübecker Straße in Magdeburg versucht, eine 34 Jahre alte Frau auszurauben.

Laut Polizei griff der Tatverdächtige die Frau auf Höhe der Haltestelle "Kastanienstraße" gewaltsam an und versuchte anschließend, ihr den Rucksack wegzunehmen. Als dies scheiterte, flüchtete er durch die Kastanienstraße weiter in unbekannte Richtung, heißt es.

Die Frau beschreibt den Täter wie folgt:

männlich

jüngeres Erwachsenenalter

circa 1,70 Meter groß

schlanke Gestalt

dunkle wellige Haare

langer Bart

südländisches Erscheinungsbild

dunkle Kleidung

helle Sneaker

Das Polizeirevier Magdeburg sucht nach Zeugen und nimmt unter den Stichworten "Raub Lübecker Straße" Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391/546-3295 entgegen.