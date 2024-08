In Blankenburg ist es zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Ein Mann hat eine Person mit Migrationshintergrund beleidigt.

Mann mit Glatze beleidigt Personen mit Migrationshintergrund: So sieht der Täter aus

Rassismus in Blankenburg

In Blankenburg hat sich ein rassistischer Vorfall ereignet.

Blankenburg. - Bereits am 29. Juli ist es gegen 19.10 Uhr in der Karl-Zerbst-Straße in Blankenburg zu volksverhetzenden Äußerungen gekommen.

Laut Polizei wurde von einem Zeugen beobachtet, dass ein Mann aus einer Gruppe von etwa zehn Personen mit augenscheinlich westeuropäischem Erscheinungsbild heraus eine Personengruppe mit augenscheinlichem Migrationshintergrund beleidigt hatte.

Die bislang unbekannte Person habe zudem gegen eine Hauswand getreten und sei wenig später mit einer Schürfwunde am Knie zurückgekommen. Trotz Fahndung konnte die Polizei beide Gruppen nicht mehr auffinden, heißt es. Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung seien eingeleitet worden.

Die Personenbeschreibung der verletzten Person lautet wie folgt:

circa 170 bis 175 Zentimeter groß

schlank

circa 35 Jahre alt

Glatze

Sonnenbrille

schwarze Arbeitshose mit neongelben Streifen

schwarzes T-Shirt mit weiß-silbernem Logo

schwarze Arbeitsschuhe

Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674293 entgegen.