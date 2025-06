Schierke. - Ein Radfahrer ist am Samstag bei einem Sturz auf einem Wanderweg bei Schierke im Harz tödlich verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Der 50-Jährige befuhr demnach mit seinem Pedelec den Gelben Brink in Richtung Ilsenburg. Auf einem unbefestigtem Weg sei der Mann mit seinem Rad schwer gestürzt.

Dabei habe er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er wurde in ein Klinikum in Nordhausen geflogen. Dort sei er seinen schweren Verletzungen erlegen, so die Polizei weiter. Auf seiner Tour soll der Mann keinen Fahrradhelm getragen haben.