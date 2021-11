Polizisten retten Greifvogel auf A2 das Leben

Bornstedt/A2 (vs) - Ein Greifvogel war am Samstagmittag auf dem linken Fahrstreifen der A 2 in Richtung Berlin, zwischen den Anschlussstellen Eilsleben und Bornstedt, gestrandet. Dies teilte die Polizei mit.

Die daraufhin verständigten Polizisten fanden den augenscheinlich verletzten Bussard an der Mittelleitplanke sitzend vor. Das Tier ließ sich durch die Beamten mühelos einfangen und wurde in die Obhut eines Falkners gegeben.

Durch den Vogelexperkten wird der Bussard beobachtet und bei Erforderlichkeit an eine weiter spezialisierte Fachkraft für Greifvögel übergeben.