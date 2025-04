Vier Personen nach einem Verkehrsunfall in Stendal: Unter den Verletzten sind drei Polizisten. Noch ist unklar, wie es zu der Kollision kam.

Polizeiwagen stößt mit Auto und Wand zusammen – vier Verletzte in Stendal

Unfall mit Polizeitransporter in Stendal: Der Autofahrer sowie drei Polizisten wurden verletzt. Foto: (Symbolbild)

Stendal - In Stendal ist ein Polizeitransporter mit einem Auto zusammengestoßen. Der 62 Jahre alte Fahrer des Autos sowie der Fahrer des Polizeiwagens wurden dabei schwer und zwei weitere Polizisten leicht verletzt, wie die Polizei Stendal mitteilte. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet.

Durch den Zusammenstoß am Donnerstagabend prallte der Polizeiwagen gegen die Hauswand einer Bäckerei. Es entstand den Angaben zufolge erheblicher Sachschaden am Gebäude und an den Fahrzeugen.

Wie es genau zu dem Unfall kam, sei noch unklar, hieß es. Die Unfallstelle war demnach für sieben Stunden abgesperrt.