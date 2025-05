Eine 39-Jährige, die ohne Fahrschein in der S-Bahn nach Stendal unterwegs war, wurde per Haftbefehl gesucht.

Stendal. - Eine S-Bahn-Fahrt ohne gültiges Ticket ist einer 39-Jährigen in Stendal am Montag zum Verhängnis geworden.

Frau ohne Fahrschein in S-Bahn nach Stendal unterwegs

Die Frau war laut Polizei ohne Fahrschein in der S-Bahn von Magdeburg in Richtung Stendal unterwegs. Eine Zugbegleiterin informierte darüber die Beamten, welche die Frau am Hauptbahnhof in Stendal bereits erwartete.

Bei der Feststellung ihrer Identität stellten die Beamten demnach auf dem Ausweis Veränderungen am Vor- und Nachnamen fest.

Nachdem ihre richtigen Personalien ermittelt waren, wurden die Polizisten darauf aufmerksam, dass ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg gegen 39-Jährige vorlag.

Frau wird per Haftbefehl gesucht

Wie die Polizei mitteilt, war sie wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechtskräftig zu einer Geldstrafe in Höhe von 195 Euro oder 13 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Wie aus der Mitteilung der Polizei weiter hervorgeht, konnte die Frau die Geldstrafe abermals nicht zahlen. Der anschließenden Durchsuchung soll sich die 39-Jährige widersetzt haben.

Sie wurde in ein Gefängnis überstellt. Nun warten noch weitere Anzeigen auf sie, unter anderem wegen des Erschleichens von Leistungen, der Veränderung von amtlichen Ausweisen sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.