In Klötze hat die Polizei am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle einen Volltreffer gelandet. Die Beamten erwischten einen Autofahrer, dessen Führerschein schon 2018 eingezogen worden war.

Klötze (vs) - Probleme bekamen Fahrer in der Einheitsgemeinde Stadt Klötze, als sie ihre Führerscheine bei Kontrollen der Polizei vorzeigen sollten. Ein 45-Jähriger, der am Dienstagabend auf der Klötzer Schützenstraße kontrolliert wurde, war ohne das Dokument unterwegs.