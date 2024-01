Stendal/DUR. - Ein 59-Jähriger ist nach eigenen Angaben am 10. Januar gegen 2.26 Uhr im Stendaler Park am Mönchskirchhof ausgeraubt worden. Er war in der Brüderstraße in Richtung Westwall unterwegs, als er zwei bislang unbekannte Personen um eine Zigarette bat.

Nachdem diese ihm im Gegenzug eine Stange Zigaretten angeboten hatten, ging er mit den beiden Tätern zum Park am Mönchskirchhof. Als er die Zigaretten bezahlen wollte, entrissen ihm die Täter seine Geldbörse und der Geschädigte fiel zu Boden. Der 59-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. In der Geldbörse befanden sich Bargeld im hohen dreistelligen Bereich, sowie diverse Bank- und Personaldokumente. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Stendal veröffentlicht Täterbeschreibung

Bei dem einen Täter handelt es sich laut Pressemitteilung der Polizei um eine männliche Person im Alter von 30 bis 35 Jahren mit osteuropäischem Phänotyp. Dieser hat eine Körpergröße von 1,70 bis 1,75 Metern. Der Täter trug eine schwarze Oberbekleidung, hat eine athletische Gestalt und kurze, schwarze Haare.

Bei dem zweiten Täter handelt es sich um einen Mann im Alter von 30 bis 35 Jahren mit afrikanischem Phänotyp. Dieser soll ebenfalls eine Körpergröße von 1,70 bis 1,75 Metern sowie ebenfalls eine schwarze Oberbekleidung getragen haben. Der Täter wird mit einer athletischen Gestalt beschrieben und hat mittellange, schwarze Haare.

Hinweise erbittet die Polizei Stendal unter der Telefonnummer 03931 6850.