Polizeieinsatz nach Bombendrohung an Schule in Thüringen

Leinefelde/dpa - Wegen einer Bombendrohung ist eine Regelschule in Leinefelde (Landkreis Eichsfeld) am Montagmorgen geräumt worden. Über die Dienstmail einer Lehrerin sei eine Drohmail eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Darin habe der Absender bessere Noten gefordert, sonst werde die Schule in Flammen aufgehen oder eine Bombe im Sekretariat landen.

Daraufhin seien die öffentlich zugänglichen Räume der Schule geräumt und mit Spezialhunden abgesucht worden. Auch die Kriminalpolizei sei im Einsatz. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet. Sollten die Hunde nichts finden, gehe sie davon aus, dass der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden könne, sagte die Sprecherin weiter. Zum Urheber der Mail werde ermittelt.