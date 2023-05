Die Polizei in Merseburg wurde am Sonntag wegen vermeintlichen Schüssen zu einem Einsatz gerufen. Ein Junge soll verletzt worden sein. Die Polizei stellte eine Waffe sicher.

Merseburg - Ein elf Jahre alter Junge ist in Merseburg mutmaßlich mit einer Gaspistole am Bein verletzt worden. Wie die Polizei Halle am Montag mitteilte, wurden die Beamten am Sonntagabend zu einem Mehrfamilienhaus in der Nähe der Weißenfelser Straße gerufen, weil Schüsse gefallen sein sollen.

Vor Ort stellte die Polizei eine Gasdruckpistole eines 62-jährigen Tatverdächtigen sicher. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung.