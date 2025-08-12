In Magdeburg ist ein 26-Jähriger ohne Fahrschein in einem Regionalexpress erwischt worden. Doch das war nicht sein einziges Vergehen.

Magdeburg. – Wegen eines fehlenden Fahrscheins landete ein 26-Jähriger am Montag im Gefängnis. Der junge Mann war im Regionalexpress von Magdeburg Hauptbahnhof nach Magdeburg Buckau ohne Ticket erwischt worden, sodass die Bundespolizei hinzugezogen wurde.

26-jähriger Schwarzfahrer per Haftbefehl gesucht

Da seine Identität nicht vor Ort geklärt werden konnte, wurde er mit zu Dienststelle genommen, so die Polizei. Dort habe sich herausgestellt, dass gegen den 26-Jährigen gleich zwei Haftbefehle vorliegen.

Zunächst sei er im Mai 2020 vom Amtsgericht Magdeburg wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro beziehungsweise 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Jedoch habe der Mann weder den ausstehenden Restbetrag in Höhe von 180 Euro gezahlt, noch stellte er sich zum Haftantritt.

Fahrt ohne Zugticket endet im Gefängnis

Weiterhin sei der Mann aus Mali im März 2023 vom Amtsgericht Magdeburg wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu 800 Euro beziehungsweise 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Auch hier kam er der Aufforderung nicht nach.

Da der 26-Jährige die Geldstrafe auch bei der Bundespolizei nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nun wartet auf ihn noch eine Anzeige: wegen des Erschleichens von Leistungen.