Halberstadt. - Zwei Männer, die in den frühen Morgenstunden des 11. März einen Zigarettenautomaten in der Gartenstraße in Halberstadt gewaltsam aufgebrochen hatten, konnten noch am Dienstag von der Polizei gefasst werden.

Nach dem Aufbruch des Zigarettenautomaten flüchteten die beiden Männer - 23 und 19 Jahre alt - vom Tatort. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Tatverdächtigen wenig später auf einem nahegelegenen Hinterhof festgenommen werden. Der Schaden am Automaten beläuft sich auf 2.000 Euro.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das Diebesgut, die Tatmittel und einen nicht näher benannten gefährlichen Gegenstand. Spuren wurden gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.