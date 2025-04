Salzwedel. - Als ein 51-Jähriger am Dienstag, 1. April, zu seinem geparkten Auto zurückkehrte, hat er eine Beschädigung am linken vorderen Kotflügel festgestellt.

Das Auto war in der Straße Am Marschfeld in Salzwedel geparkt worden. Ein unbekanntes Fahrzeug muss den Pkw des 51-Jährigen in der Zeit von 11 bis 12 Uhr beschädigt haben, ohne den Unfall zu melden.

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Salzwedel unter 03901/8480 zu informieren.