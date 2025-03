Magdeburg. - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist gegen 00.30 Uhr in der Kutscherstraße in Magdeburg ein 33-Jähriger am Kopf verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, verspürte der Mann einen plötzlichen Schlag gegen seinen Kopf. Er wurde daraufhin kurzzeitig ohnmächtig. Der 33-Jährige kann keine Angaben zu tatverdächtigen Personen machen. Ihm sei jedoch nichts gestohlen worden.

Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen in Magdeburg

Das Opfer wurde vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in Krankenhaus gebracht. Am Tatort sicherte die Polizei eine zerbrochene Glasflasche.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen und bittet um Mithilfe: Wer zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen kann, meldet sich bitte unter 0391/5463295 unter dem Stichwort „Körperverletzung Kutscherstraße“ beim Polizeirevier Magdeburg.