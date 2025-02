Ein Mann sorgte in Burg für Angst bei Schülern. Er zeigte eine Waffe und richtete sie auf Kinder. Die Polizei stellte ihn am Bahnhof und fand Drogen.

Mann bedroht Kinder am Busbahnhof in Burg mit Waffe – Polizei stellt Softair-Pistole sicher

Am Busbahnhof richtete ein Mann eine Waffe auf eine Gruppe Schüler. Die Polizei konnte ihn schnell stellen. Der 22-Jährige stand offenbar unter Drogeneinfluss.

Burg. - In Burg hat ein Fahrradfahrer mit einer Waffe auf Kinder gezielt, die am Busbahnhof standen, so die Polizei.

Die Schüler haben sofort die Polizei informiert, sodass die Beamten den beschriebenen Mann am Bahnhofsvorplatz auffanden, wie die Polizei mitteilt. Der 22-Jährige habe neben seinem Fahrrad eine Waffe mit sich geführt.

Lesen Sie auch: Schwerer Unfall in Gommern - DHL-Lkw kracht auf B184 ungebremst in Baustelle

Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um eine Softair-Waffe. Außerdem habe er entsprechende Munition und CS-Gas mit sich geführt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel laut Polizei negativ aus, jedoch schlug ein Drogenschnelltest auf Amphetamine und Cannabis an. Da der Mann zudem verwirrt gewirkt habe, sei ein Notarzt hinzugezogen worden, der ihn schließlich in ein Fachkrankenhaus eingewiesen habe.

Lesen Sie auch: Schwerer Unfall auf B107 - Autofahrer verunglückt bei Genthin

Die Polizei habe ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Den betroffenen Kindern sei vor Ort eine ärztliche Untersuchung angeboten worden.